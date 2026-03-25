Ajornat fins al 15 d'abril el desallotjament d'un veí del bloc Sant Agustí de Barcelona

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
La comitiva judicial ha decidit suspendre fins al 15 d'abril "per motius de seguretat" el desallotjament previst aquest dimecres de Txema Escorsa, un dels veïns del bloc Sant Agustí 14 de Barcelona, al districte de Gràcia, i es preveu que s'executi en un altre moment.
L'autoritat judicial, que ha arribat a la zona a les 09.50 hores, ha comunicat la decisió a Escorsa juntament amb diversos representants del Sindicat de Llogateres.
Així, han optat per ajornar el desnonament, que estava previst aquest dimecres i pel qual s'han mobilitzat unes 500 persones, segons xifres del sindicat, per provar d'impedir-ho.
Els manifestants ho han celebrat amb aplaudiments, botzines i proclames contra el fons d'inversió que el 2023 va comprar la finca per construir-hi 'colivings'.
Escorsa ha explicat que es tracta d'un tipus d'habitatge dividit per habitacions de lloguer i, segons ha detallat, tenen un preu d'uns 950 euros mensuals i hi ha cinc habitatges a la finca que ofereixen aquest model habitacional.