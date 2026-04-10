Ajornat el desnonament d'un veí del bloc Sant Agustí de Barcelona fins d'aquí a 3 mesos

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El desnonament de Txema Escorsa, veí del bloc Sant Agustí 14 de Barcelona al districte de Gràcia, que estava previst aquest dimecres 15 d'abril s'ha ajornat fins d'aquí a tres mesos.
Així ho ha sol·licitat al jutjat la propietat de l'immoble, el fons d'inversió New Amsterdam Developers (NAD), amb l'objectiu de trobar una solució extrajudicial al conflicte sense perjudici dels drets i garanties de cada part, informa el Síndic de Barcelona en un comunicat aquest divendres.
Per la seva banda, el Sindicat de Llogateres ha celebrat la decisió: "Aquest ajornament és un avenç important, una victòria dels centenars de persones que van resistir col·lectivament davant el primer intent de desnonament. NAD ha vist que no podrà desnonar en Txema tan fàcilment com pretenia".
Desenes de persones es van concentrar el passat 25 de març, quan estava previst el primer llançament, després que el fons d'inversió hagués demandat l'inquilí per construir-hi 'colivings', un model d'habitatge que consisteix a llogar habitacions per un preu que pot superar els 950 euros, va subratllar Escorsa.
La comitiva judicial va decidir suspendre el desallotjament "per motius de seguretat" i així va comunicar la decisió a Escorsa, juntament amb diversos representants del Sindicat de Llogateres.
"Més enllà del desenllaç d'aquest cas concret, cal impedir que aquesta situació es continuï repetint", alerta el Sindicat de Llogateres, que insten a prohibir la compra d'habitatges amb finalitats especulatives i aplicar de manera més estricta i efectiva les regulacions vigents.