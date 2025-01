BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

La comitiva judicial encarregada aquest divendres del desnonament d'un veí de la Casa Orsola de Barcelona ha acordat ajornar el llançament "davant la impossibilitat de dur-lo a terme en condicions de seguretat", segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.

El llançament s'havia d'executar en compliment de la sentència del jutjat de primera instància 8 de Barcelona, resolució confirmada per l'Audiència de Barcelona, afegeix el TSJC.

Unes 800 persones --segons fonts municipals-- s'han concentrat davant l'edifici, amb pancartes de 'No ens podran desnonar', 'Defensem Casa Orsola' o banderes del Sindicat de Llogateres de Catalunya, i han cridat 'Casa Orsola, no estàs sola' i 'Desnonador Jaume Collboni'.

El portaveu del Sindicat, Enric Aragonès, ha dit que la comitiva els ha informat que "hi havia massa gent concentrada i molta premsa atenta com per executar el desnonament".

Per aquest motiu, ha detallat que s'ha ajornat l'execució del desallotjament fins dimarts a les 5 hores, a la qual cosa els manifestants han respost amb crits de 'Vergonya'.

"Ells tenen la policia, però nosaltres tenim les claus", ha afegit l'altra portaveu, Carme Arcarazo, i els manifestants han corejat 'Vergonya em faria ser policia'.