Ajornat el concert de Dudamel i la Sinfónica de Veneçuela a Barcelona per les restriccions aèries

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
El director d'orquestra Gustavo Dudamel i la Sinfónica Nacional Juvenil de Veneçuela han ajornat el concert previst per al 10 de desembre a L'Auditori de Barcelona per "motius de restriccions de mobilitat àrea internacional vinculades amb Veneçuela".
Segons han informat aquest dimarts L'Auditori i BCN Clàssics, estan treballant amb Dudamel i l'orquestra per trobar una altra data per al concert.
El concert de Dudamel i la Sinfónica Nacional Juvenil de Veneçuela s'emmarca en el cicle BCN Clàssic i s'ha ajornat a "una nova data encara per determinar".