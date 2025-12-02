Publicat 02/12/2025 18:04

Ajornat el concert de Dudamel i la Sinfónica de Veneçuela a Barcelona per les restriccions aèries

Archivo - El director veneçolà Gustavo Dudamel
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -

El director d'orquestra Gustavo Dudamel i la Sinfónica Nacional Juvenil de Veneçuela han ajornat el concert previst per al 10 de desembre a L'Auditori de Barcelona per "motius de restriccions de mobilitat àrea internacional vinculades amb Veneçuela".

Segons han informat aquest dimarts L'Auditori i BCN Clàssics, estan treballant amb Dudamel i l'orquestra per trobar una altra data per al concert.

El concert de Dudamel i la Sinfónica Nacional Juvenil de Veneçuela s'emmarca en el cicle BCN Clàssic i s'ha ajornat a "una nova data encara per determinar".

