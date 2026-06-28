Ajornat el concert de Dudamel a Barcelona pels terratrèmols a Veneçuela

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 juny (EUROPA PRESS) -
El director d'orquestra Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela han ajornat el seu concert previst el dimarts 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona, dins del cicle BCN Clàssics, pels greus danys ocasionats pels terratrèmols a Veneçuela, que han afectat a l'aeroport internacional.
Segons ha informat l'organització en un comunicat aquest diumenge el concert s'ajorna fins a "una nova data encara per determinar".
Dudamel ha expressat la seva "profunda tristesa" davant de l'obligació d'ajornar la seva gira amb l'orquestra i ha dit que en aquests moments la prioritat és estar al costat del poble veneçolà.
El director ha iniciat una col·laboració amb el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament per oferir "ajuda immediata i suport essencial" i recaptar donacions.
"Confiem a poder reprogramar la gira per Espanya tan aviat com les circumstàncies ho permetin. Fins llavors, us agraïm de tot cor la vostra comprensió i solidaritat en aquests moments tan difícils", ha expressat.