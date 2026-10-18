Ajornada la prova de sirenes de risc químic d'aquest dilluns per la previsió de fortes pluges

BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha ajornat la prova de 119 sirenes de risc químic prevista aquest dilluns a les 10.00 a 47 municipis de tota Catalunya a causa del "nou front de pluges que s'aproxima i a l'alerta Inuncat vigent", segons ha informat aquest diumenge en un comunicat.
L'exercici tenia una durada prevista aproximada de 20 minuts, hagués arribat a una població aproximada de 930.000 persones i contemplava l'enviament d'un Es-Alert previ per avisar a la població que es tractava d'una prova.
L'objectiu era comprovar el funcionament i l'estat de manteniment de les sirenes de risc químic i del sistema d'enviament d'alertes als mòbils.