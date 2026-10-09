Aixequen el confinament de Santa Coloma de Queralt (Tarragona) per la bona evolució de l'incendi

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha aixecat la recomanació de confinament de Santa Coloma de Queralt (Tarragona) després de la bona evolució de les tasques d'extinció de l'incendi d'una empresa de plàstics en una nau industrial del municipi.
L'avís al 112 s'ha produït aquest divendres cap a les 15.40 hores, i el foc ha provocat l'ensorrament del sostre de la nau, tot i que no ha afectat ni les oficines ni una nau de la zona que té productes inflamables.
No consten afectacions personals, i els Bombers de la Generalitat hi continuen treballant amb 11 dotacions.