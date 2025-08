GIRONA 3 ago. (EUROPA PRESS) -

El confinament ordenat a Mont-ras (Girona) en declarar-se l'incendi originat a Palamós s'ha aixecat aquest diumenge per la nit després d'estabilitzar-se el foc.

No obstant això, els Bombers de la Generalitat han demanat via X no apropar-se a la zona de l'incendi per deixar treballar els operatius.

Es van haver de confinar unes 250 persones distribuïdes a Torre Simona, el Càmping Relax-Nat, el Càmping Relax-Ge i la Granja d'en Vidal.