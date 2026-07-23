Aixequen el confinament a les dues urbanitzacions confinades pel foc a Cervelló (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha enviat un ES-Alert a les 7.00 hores d'aquest dijous als prop de 300 veïns de les urbanitzacions Can Paulet i Les Rovires, a Cervelló (Barcelona), per aixecar el seu confinament per l'incendi de vegetació forestal a la Vall del Sol declarat sobre les 14 hores aquest dimecres.
El foc ha afectat a unes 14 hectàrees de terreny forestal i s'ha pogut estabilitzar la nit d'aquest dimecres, ha informat Protecció Civil en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
El cap de l'incendi ha arribat a la urbanització Les Rovires, on han quedat afectats 3 vehicles i la part exterior de diverses parcel·les.
Durant el confinament Protecció Civil ha recomanant tancar portes i finestres i seguir les indicacions de les autoritats.
El 112 ha rebut més de 300 trucades pel foc.