Aixeca el Cap diu que "queda recorregut" en el pla de digitalització a les aules del Govern

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
La plataforma Aixeca el Cap ha valorat positivament els passos de la Conselleria d'Educació sobre els telèfons mòbils i les pissarres digitals a les aules, però ha considerat que "queda recorregut", en el primer aniversari de la posada en marxa del Pla de Digitalització Responsable.
En un comunicat aquest dimecres, ha demanat al departament que aprofiti les futures revisions del pla per consolidar els avenços assolits, garantir una aplicació efectiva de les mesures a tots els centres i redefinir el paper dels dispositius digitals perquè responguin sempre a criteris pedagògics i de protecció de la infància.
Ha subratllat que la prohibició dels mòbils als centres i l'inici de la retirada de les pissarres digitals són dos avenços importants, i ha reclamat anar cap a un model en què els ordinadors deixin de ser d'ús generalitzat a primària i s'utilitzin a secundària només quan existeixi una justificació pedagògica clara.