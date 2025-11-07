Aitana, Sílvia Orriols, Cubarsí, Pedri, Raphinha, Lleó XIV i Joan Dausà, nous caganers

GIRONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
L'empresa Caganer.com ha creat aquest any els caganers dels cantants Aitana i Joan Dausà, els futbolistes Pau Cubarsí, Pedri i Raphinha, Mortadelo i Filemó, el papa Lleó XIV, el dissenyador de moda Karl Lagerfeld, el tennista Jannik Sinner i el motociclista Àlex Márquez.
Ho ha anunciat aquest divendres l'empresa, que ha assenyalat que amb les noves figures s'eleva a 750 els caganers del seu catàleg, la xifra més alta en els seus 33 anys d'existència, informa la companyia en un comunicat.
Altres novetats d'aquest any són les figures de Rocky Balboa, Vito Corleone, Calamardo i Patricio, Zipi i Zape, Mickey i Minnie Mouse, Labubu i Rick i Morty.
L'escultor i copropietari de Caganer.com, Marc Alós, ha celebrat que per primer cop tenen 750 figures disponibles al catàleg, i ha dit que al llarg dels més de 30 anys de la companyia n'han creat més de 1.000.
L'empresa catalana Caganer.com preveu superar els 3 milions d'euros de facturació durant aquest exercici, la qual cosa representa un creixement d'aproximadament el 35% respecte a l'any passat, gràcies al seu pla d'expansió i internacionalització, que passa per obrir el 2026 a París (França) la seva primera botiga fora d'Espanya.