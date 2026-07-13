Aitana i el Mago Pop compren el Teatre Aquitània de Barcelona

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
La cantant Aitana i Antonio Díaz, conegut com el Mago Pop, s'han associat per adquirir en propietat el Teatre Aquitània de Barcelona, situat a l'avinguda Sarrià i que va obrir les portes com a cinema el 1945.
Amb aquesta iniciativa, segons expliquen en un comunicat aquest dilluns, fan una "aposta decidida per les arts escèniques i per la seva ciutat".
Han afirmat que impulsen un projecte "concebut per generar noves oportunitats per a creadors i professionals del sector, afavorir la producció i exhibició de nous espectacles" i contribuir a enfortir el teixit cultural" de Barcelona.
Aitana ha assegurat que creuen "profundament en el futur dels teatres", i ha afegit que és un privilegi contribuir a preservar i fer créixer un espai com el Teatre Aquitània.
Per la seva banda, Díaz ha celebrat poder invertir en el teatre: "Esperem aportar el nostre granet de sorra perquè Barcelona continuï sent un referent internacional de les arts escèniques i perquè cada vegada més artistes i professionals trobin aquí un lloc on desenvolupar el seu talent".
Asseguren que es tracta d'un projecte "a llarg termini" que vol convertir aquest espai en un punt de trobada, fomentar la professionalització de les arts escèniques i la creació d'ocupació.