Aitana debutarà a Rock in Rio Lisboa en l'últim dia del festival amb la seva gira 'Alpha'

MADRID, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

Rock in Rio Lisboa ha confirmat el debut de la cantant Aitana l'últim dia del festival, el 23 de juny, dins la seva gira 'Alpha'.

Així, l'artista, que té previst un concert al nou Estadio Santiago Bernabéu el 28 de desembre pel qual ja no queden entrades, coincidirà amb Doja Cat, Camila Cabello, Ne-Yo, Luísa Sonza i Pedro Sampaio l'últim dia del festival, que aquesta edició celebra el 20è aniversari.

En un comunicat, la vice-presidenta executiva de Rock in Rio, Roberta Medina, ha afirmat que el concert d'Aitana està pensat per als joves i ha fet broma dient que deixin "els pares a casa".

"El dia 23 és el torn dels joves de deixar els pares a casa (lol)! Aitana compleix perfectament amb la proposta i l'energia que somiem tenir a la ciutat del rock aquell dia: alegria, força juvenil, cant i ball de principi a fi! Serà l'últim dia de l'edició espacial del 20è aniversari del festival i el primer dels pròxims 20 anys!", ha afegit Medina en el comunicat.

Les entrades per a la 10a edició del Rock in Rio Lisboa --els dies 15, 16, 22 i 23 de juny a la nova Cidade do Rock, al parc Tejo Lisboa-- es poden comprar a Espanya en els webs de Rock in Rio Lisboa, Dice, Ticketmaster Spain, See Tiquets i MasQueTicket.