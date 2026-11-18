BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La futbolista del Barça Femení Aitana Bonmatí col·labora en la publicació d''Aitana Bonmatí i la colla Poti-Poti', una nova col·lecció de llibres infantils protagonitzada per la mateoxa jugadora i el primer títol de la qual, 'Les bruixes', ja està disponible en català i en castellà.
En aquest primer volum de la sèrie, escrita per Ricard Bonmatí Guidonet (tiet de la futbolista) i il·lustrada per Xavier Piñas, una "valenta i decidida" Aitana i el seu grup d'amics descobreixen enmig del bosc un estrany personatge que passeja un porc, una troballa que desencadena una aventura plena de misteri, humor i partits de futbol en la qual l'enginy i l'unió són clau.
La migcampista internacional, de 28 anys i guanyadora de tres Pilotes d'Or consecutives, ha participat activament en la creació dels personatges i en l'esbós del primer conte juntament amb la seva agència de representació, WOM Sports, i suma aquest projecte editorial a la biografia 'Aitana Bonmatí. Totes unides fem força', publicada el 2022 i ampliada el 2024.
Amb aquesta iniciativa dirigida al públic infantil, la jugadora pretén transmetre als més joves valors lligats a la seva trajectòria esportiva com l'amistat, l'esforç, la diversitat i el treball en equip a través d'una història propera escrita pel mestre i poeta Ricard Bonmatí i dibuixada per Piñas.