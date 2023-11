Aitana Bonmatí insta Finlàndia a defensar l'oficialitat del català a la UE en un vídeo

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del FC Barcelona femení Aitana Bonmatí ha participat en un vídeo de la campanya 'Say Yes' de Plataforma per la Llengua en el qual insta el primer ministre de Finlàndia, Petteri Orpo, a defensar el reconeixement del català com a llengua oficial a la Unió Europea.

Finlàndia és un dels països representats en el Consell de la UE que va mostrar dubtes en la reunió del setembre sobre l'oficialitat del català a la UE "per no disposar de prou informació per determinar totes les conseqüències d'aquest reconeixement", ha informat Plataforma per la Llengua en un comunicat aquest dilluns.

En el vídeo, Bonmatí afirma que el català és la seva llengua, la del FC Barcelona i també la llengua amb la qual se senten representats milions de persones i que per això "tots els països europeus han de dir 'sí' i votar a favor" de la seva oficialitat, que es tornarà a debatre aquest dimecres en el Consell de la UE.