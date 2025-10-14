Aitana anuncia la gira mundial 'Cuarto Azul World Tour' amb concerts a l'Argentina, Mèxic, Colòmbia i Espanya

Actuarà a Barcelona el 4 de setembre
Aitana ha anunciat les dates de la seva nova gira mundial, 'Cuarto Azul World Tour', amb la qual visitarà diverses ciutats de l'Argentina, Mèxic, Colòmbia i Espanya. El primer concert a Espanya serà el 9 de maig amb una primera parada a l'Estadio Municipal Antonio Peroles de Roquetas de Mar (Almeria) després del seu pas pel festival Lollapalooza a l'Argentina i l'Estereo Picnic de Bogotà, a Colòmbia.
La intèrpret d'èxits com 'Vas a quedarte' ha presentat la gira, que s'estendrà fins al 6 de novembre i que tindrà quatre parades més a Andalusia: el 5 de juny a Sevilla, el 19 de juny a Fuengirola (Màlaga), el 12 de juliol a Cadis i el 18 de juliol a Úbeda (Jaén).
Així mateix, la cantant passarà per Múrcia (15 de maig), València (22 de maig), Albacete (29 de maig), el Mallorca Live (12/13 de juny), Avilés (26 de juny), el Granca Live Fest (4 de juliol), Saragossa (10 de juliol), la Corunya (22 de juliol), Barcelona (4 de setembre), Madrid (11 de setembre) i Bilbao (18 de setembre).
Serà a finals d'octubre quan tornarà a travessar l'oceà per actuar a Buenos Aires, a l'Argentina (21 d'octubre), Monterrey, a Mèxic (28 d'octubre), Guadalajara, a Mèxic (30 d'octubre), Querétaro, a Mèxic (31 d'octubre), Puebla, a Mèxic (4 de novembre) i Ciutat de Mèxic, a Mèxic (6 de novembre)
La venda general serà a partir del 23 d'octubre però Santander SMusic obrirà una prevenda exclusiva el dia 20 a les 10.00 hores per als qui tinguin la targeta d'Aitana del Banc Santander. Aquell mateix dia, a partir de les 12.00 hores, podran accedir a la prevenda tots els clients del banc. La prevenda es tancarà a les 9.49 hores del 22 d'octubre.