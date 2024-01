Air s'incorpora al cartell del Sónar de Barcelona per celebrar els 25 anys de 'Moon Safari'

BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

El 31è Festival Internacional de Música, Creativitat i Tecnologia Sónar de Barcelona, que se celebrarà del 13 al 15 de juny, ha incorporat el duo francès Air, que interpretarà de manera íntegre el seu àlbum debut 'Moon Safari' que fa 25 anys.

Nicolas Godin i Jean-Benoït Dunckel tornen als escenaris set anys després per presentar els temes de 'Moon Safari' i altres èxits de la seva carrera, ha informat aquest dijous el festival barceloní en un comunicat.

La seva actuació en el Sónar Barcelona suposa el retorn d'Air al festival després de la seva anterior actuació el 2010 i actuaran la nit del divendres 14 de juny, en una de les poques ocasions que presenten en directe el seu disc al complet.

'Moon Safari' està considerat una obra de culte, que manté vigent la riquesa del so electrònic francès, fusionant el 'downtempo' amb l'herència de la 'chanson française', i conté temes com 'Sexy boy', 'La femme d'argent' i 'All I need'.

Aquest nou espectacle 'Air play Moon Safari' se suma als més de 100 xous i activitats que hi haurà en el Sónar 2024, entre els quals destaquen Jessie Ware, Kaytranada, Charlotte de Witte, Floating Points, Folamour i Vince Staples, entre molts d'altres, i del qual s'anunciaran nous noms en les pròximes setmanes.