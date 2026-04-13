MADRID 13 abr. (EUROPA PRESS) -
L'actriu Aina Clotet competirà en la Setmana de la Crítica de Canes amb 'Viva', la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora, la qual cosa suposa una altra presència espanyola en el festival francès, després d''Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, i 'La bola negra', dels Javis, que competiran en secció oficial.
"Estar seleccionada en la secció competitiva de la Setmana de la Crítica de Canes amb la meva primera pel·lícula com a directora és un somni. Crec que encara no m'ho crec. Em fa profundament feliç que la pel·lícula pugui arribar a un públic internacional. Fa més de 6 anys que vaig començar aquest projecte, ha estat un camí molt llarg i amb moltíssimes persones que ho han fet possible. Sento un profund agraïment i moltíssimes ganes de compartir la pel·lícula amb el públic", assegura Clotet.
'Viva' suposa el debut d'Aina Clotet en el llargmetratge després d'una extensa trajectòria com a actriu en cinema, televisió i teatre. El guió està signat per Aina Clotet i Valentina Viso i la pel·lícula es presenta com una tragicomèdia contemporània que explora el desig de viure, la por de la mort i la complexitat de les relacions afectives. El repartiment el completen Naby Dakhli, Marc Soler, Loll Beltran i Zaira Pérez, amb la col·laboració especial de Guillermo Toledo i Josh Zuckerman.
La cinta parla de la Nora, una dona de quaranta i pocs anys que acaba de superar una malaltia i que, després d'aquesta experiència, sent una urgència radical de viure intensament. La Nora està dividida entre l'ordre i la seguretat de la seva relació de tota la vida amb en Tom i l'aparició inesperada d'en Max, un jove que desperta en ella una nova pulsió de desig i llibertat.
La seva primera sèrie com a creadora, directora i actriu protagonista, 'Això no és Suècia', es va estrenar amb gran èxit internacional i va obtenir, entre altres reconeixements, el premi a millor interpretació a Canneseries, el Prix Europa a millor ficció europea per a TV i el Premi Ondas a millor sèrie de comèdia.