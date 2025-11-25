Ahmed Adnan recull el II Premi Joan Guerrero a "les periodistes assassinades a Palestina"

CATALUNYA MIRADES SOLIDÀRIES
BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El fotògraf i càmera palestí Ahmed Adnan ha recollit aquest dimarts a Barcelona el II Premi Joan Guerrero en nom dels guardonats aquest any per l'entitat Catalunya Mirades Solidàries, que ho atorga "en memòria de les periodistes assassinades a Palestina".
El premi s'ha lliurat en el Col·legi de Periodistes de Catalunya durant un acte en el qual han parlat el degà, Joan Maria Morros, i el fotògraf Julio Carbó, membre de Catalunya Mirades Solidàries, informa l'entitat en un comunicat.
El premi "és un reconeixement i denúncia en memòria dels-les més de 250 periodistes assassinats-des durant el genocidi palestí" des d'octubre de 2023.
Catalunya Mirades Solidàries és una associació sense ànim de lucre impulsada per fotògrafs per "difondre el respecte entre les persones mitjançant la imatge, així com recaptar fons per destinar íntegrament a la solidaritat amb entitats".
La primera edició del premi va guardonar fa un any al fotògraf Sebastiao Salgado, que el va recollir al novembre, pocs mesos abans de morir al maig: l'hi van lliurar durant un homenatge al fotògraf Joan Guerrero, que dona nom al premi i que havia mort a l'abril de 2024.