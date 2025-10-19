Puiggròs (Eurecat) veu "imparable" usar farines d'insectes en aliments per a humans

Assenyala que la barrera perquè s'usin més és cultural
BARCELONA, 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El director científic de l'Àrea de Biotecnologia d'Eurecat, Francesc Puiggròs, ha explicat que l'ús de farines d'insectes en aliments per al consum humà "serà imparable", en una entrevista a Europa Press aquest diumenge.
Puiggròs ha assenyalat que les farines d'insectes són una de les alternatives que s'estan estudiant en la investigació per fer front al futur problema de subministrament de proteïnes animals causat pel creixement de la població i l'impacte mediambiental que té la ramaderia.
Ha explicat que l'ús d'aquestes proteïnes ja està aprovat, com en el cas de les larves de l'escarabat de la farina, encara que hi ha pocs productes que incloguin aquest producte, i que l'escull està lligat "a l'acceptació cultural".
"És qüestió d'explicar bé que són productes que organolèpticament són bons" ha afegit, i ha augurat que el canvi generacional permetrà que s'adoptin més ràpidament.
Ha apuntat que en un estudi es van afegir farines de larves de l'escarabat en el pinso de pollastres per comprovar si la qualitat de l'alimentació era similar al pinso normal i que es va demostrar que els animals van engreixar "igual de bé".
Preguntat per altres tipus de proteïnes alternatives com la vegetal, Puiggròs ha explicat s'ha d'aconseguir una proteïna d'un valor biològic similar al de l'animal i que "moltes vegades les vegetals no ho tenen".
CARN CONREADA
El director científic ha explicat que una de les possibles alternatives és la carn conreada, produïda 'in vitro' a partir de cèl·lules d'animals que es reprodueixen.
Ha assegurat que en països del sud-est asiàtic ja es comercialitzen aquest tipus de productes, que encara no han arribat a Europa.
NUTRICIÓ DE PRECISIÓ
Puiggròs ha assenyalat que uns altres dels camps d'investigació en alimentació és la nutrició de precisió grupal, que treballa per conèixer els patrons metabòlics compartits d'una banda de la població, coneguts com 'metabotips' i que encara s'està investigant.
Ha apuntat que "hi ha poques empreses que apostin" per aquest tipus de nutrició, ja que la investigació no està prou desenvolupada perquè els models de negoci siguin viables.
En tot cas, per portar-ho al mercat a gran escala, seria necessari que els usuaris coneguessin el seu 'metabotip' i microbiota.