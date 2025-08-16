La plaga de papallona del boix a Catalunya està a 208 municipis de 26 comarques

BARCELONA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
La papallona del boix, una espècie invasora originària d'Àsia, està a 208 municipis de 26 comarques de Catalunya, després d'haver estat detectada per primera vegada a la comarca de la Garrotxa (Girona) en 2014.
Des de 2017 existeix a Catalunya un grup de treball específic per monitorizar la proliferació d'aquesta espècie i els seus efectes als boscos, informa aquest dissabte el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.
L'any passat, les comarques més afectades van ser les d'Osona, el Berguedà (Barcelona), el Ripollès, la Garrotxa (Girona) i el Solsonès (Lleida), mentre que les comarques on la situació va empitjorar més van ser el Berguedà (Barcelona), el Ripollès (Girona), el Solsonès (Lleida), el Baix Ebre i el Montsià (Tarragona).
No obstant això, és en el Baix Ebre (Tarragona) i l'Alt Urgell (Lleida) on més afectacions s'han produït en l'últim any.
Ja es duen a terme tractaments biològics, com el realitzat "per intentar salvar" la boixeda de Valielles, a Montmajor, a la comarca del Berguedà (Barcelona).
El Departament informa que se segueix avançant en el coneixement d'aquesta espècie i l'anàlisi dels diversos mètodes de control, ja que s'ha comprovat que ara mateix és inviable a boixedes a gran escala, encara que sí és controlable en l'àmbit de la jardineria.