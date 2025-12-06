Els Mossos insisteixen en mantenir "totes les mesures de seguretat" davant del brot de PPA

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 des. (EUROPA PRESS) -
L'intendent responsable dels Mossos d'Esquadra en el Centri de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat), Francesc Parra, ha insistit aquest dissabte a mantenir "totes les mesures de seguretat" davant del brot de pesta porcina africana (PPA).
Així ho ha dit en declaracions als mitjans aquest dissabte, des d'un dels punts de control del brot situat a Terrassa (Barcelona), on ha recordat que hi ha 91 municipis compresos en el radi de control de 20 quilòmetres en el qual no es permet l'accés al medi natural i ha assegurat que és molt important que la població tingui coneixement que és un virus que "es contagia molt ràpidament".
Així mateix, ha volgut agrair a la població que, diu, ha tingut un "comportament exemplar" i ha dit que hi ha entorn d'un miler d'efectius d'agents de Mossos d'Esquadra i altres cossos desplegats en torns de 24 hores per assegurar el compliment de les prohibicions.
Preguntat per la possibilitat d'un tercer radi de control, més enllà dels dos establerts fins al moment, ha afirmat que "no hi ha una altra previsió".
També ha explicat que aquesta nit passada s'han trobat més exemplars de porcs senglars morts a la zona afectada, encara que ha dit que són fruit d'atropellaments en carretera, una cosa que, ha afirmat, és "habitual".
Sobre la investigació conjunta dels Mossos i la Guàrdia Civil per esclarir l'origen del virus, ha destacat que "s'està fent un equip d'investigació conjunt" amb especialistes i que s'estan iniciant les investigacions.