Agents Rurals incorpora 4 binomis canins per reforçar l'operatiu contra la pesta porcina

BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -
Agents Rurals ha ampliat i reforçat l'operatiu de lluita contra la pesta porcina africana (PPA) amb la incorporació de 4 nous binomis canins, "incrementant la capacitat de detecció de restes biològiques sobre el terreny".
En total, el dispositiu compta ara amb 7 binomis (formats per un guia i un gos especialment ensinistrat), en una mesura que "dona resposta a la necessitat d'augmentar els recursos disponibles davant de l'evolució del brot", ja que es tracta de zones forestals d'alta densitat i de difícil accés, informa el departament d'Interior en un comunicat aquest dissabte.
Ha destacat que el treball de detecció amb gossos és "altament eficaç", ja que han localitzat el 90% dels casos positius i que dona un valor afegit al no dispersar els animals, reduint la mobilitat descontrolada de la fauna.
El cos ha recordat que la col·laboració ciutadana és "essencial" per evitar la propagació del virus i ha insistit en no alimentar la fauna salvatge, no abandonar restes orgàniques en el mitjà natural i avisar immediatament al 112 en cas de detectar porcs senglars morts o amb comportaments anòmals.
Ha afegit que aquesta setmana s'han incorporat 40 efectius amb la previsió d'arribar als 170, amb 50 vehicles, 50 paranys i mitjans tecnològics, després que el Departament d'Agricultura fes efectiu un encàrrec d'emergència per valor de 7 milions d'euros a l'empresa pública TRAGSA per reforçar els equips encarregats d'erradicar la PPA.