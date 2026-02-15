Agents Rurals duplica la seva vigilància dels espais naturals amb protecció especial el 2025

BARCELONA 15 febr. (EUROPA PRESS) -
El cos d'Agents Rurals de la Generalitat ha duplicat en un any les actuacions de vigilància en 22 espais naturals amb protecció especial, passant de 22.807 el 2024 a 43.477 el 2025, la qual cosa suposa un augment del 109%.
En l'activitat vinculada a l'àmbit d'espais naturals i biodiversitat (Enbio), el cos ha passat de 7.654 actuacions el 2024 a 21.856 el 2025, pràcticament triplicant la seva activitat, informa Agents Rurals en un comunicat d'aquest diumenge.
Els serveis relacionats amb la circulació motoritzada han passat d'1.333 en 2024 a 3.187 en 2025, i les actuacions sobre la fauna, de 6.245 a 10.333.
En l'àmbit de la prevenció d'incendis forestals, les actuacions han pujat de 3.570 en 2024 a 3.570 en 2025, incloent vigilància preventiva, control d'activitats de risc i informació a la ciutadania, entre altres.
MÉS DENÚNCIES I MÉS AGENTS
El reforç de la vigilància als espais naturals ha suposat la detecció de més conductes il·lícites: s'han interposat un total de 2.275, de les quals 1.048 relacionades amb la circulació motoritzada, 299 amb la pesca continental i subaqüàtica, 189 amb la regulació d'afluència d'usuaris, 144 amb incendis, 50 amb animals de companyia i 10 amb la caça.
El cos d'Agents Rurals ha incorporat un total de 675 efectius durant 2025, amb la previsió d'aconseguir els 1.300 efectius al març de 2030.