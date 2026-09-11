Agents Rurals desactiven el nivell 4 del Pla Alfa després de 6 dies de perill "extrem" d'incendi

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
Els Agents Rurals de la Generalitat han desactivat la mitjanit d'aquest divendres el nivell 4 del Pla Alfa, vigent des del dissabte per perill "extrem" d'incendi forestal, i han reobert els accessos a la serra de Cardó-el Boix.
Malgrat la desactivació del nivell 4, es manté aquest divendres el nivell 3 per perill "molt alt" en 104 municipis de 16 comarques, han informat els Agents Rurals en un comunicat.
Es tracta del segon període d'activació del nivell 4 d'aquest estiu, propiciada per "les elevades temperatures, les humitats relatives baixes, la presència de vent i l'estat de la vegetació" durant l'inici de setembre.