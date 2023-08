Agents Rurals apunta a una activitat humana com a causa de l'incendi forestal de Portbou (Girona)

GIRONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

Agents Rurals de la Generalitat investiga aquest dissabte "com és l'activitat humana", accidental o no, que pot haver causat l'incendi forestal declarat divendres a Portbou (Girona).

La investigació va començar divendres a la tarda i ara com ara "no apunta" al fet que el foc s'originés per un fenomen natural, han explicat fonts d'Agents Rurals a Europa Press.

La investigació, "en fase inicial", ha permès determinar que el foc es va originar en una zona propera a un càmping i ara se centra a trobar el punt exacte.