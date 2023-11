Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil protestaran a Barcelona en suport als 45 agents processats per l'1-O

MADRID, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil convocats pel Sindicat Unificat de Policia (SUP) i l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) es mobilitzaran el pròxim 10 de novembre en una concentració a Barcelona en suport als 45 agents processats pel referèndum de l'1-O, i que declararan com a investigats en seu judicial. A més, mostraran el rebuig a l'acord d'investidura de Pedro Sánchez i a la "humiliació" que suposa la llei d'amnistia i el finançament dels Mossos d'Esquadra.

La concentració tindrà lloc als jutjats de Barcelona on han estat citats els 45 agents. "El SUP i l'AUGC mostren el seu total rebuig a ser humiliats davant l'acord entre el PSOE i els independentistes d'ERC per a la investidura de Pedro Sánchez", asseguren.

En concret, critiquen la cessió d'edificis de titularitat de l'Estat contemplat en l'acord entre el PSOE i ERC. Aquest últim partit fa anys que reivindica que la Prefectura de la Policia Nacional a Barcelona deixi de ser a la Via Laietana per convertir l'edifici en un museu en memòria dels represaliats del franquisme, tot i que el Ministeri d'Interior i la Direcció de la Policia Nacional s'hi han negat.