Agents de la Policia entren a la Conselleria canària de Sanitat a la recerca d'informació pel 'cas Mascaretes'

LAS PALMAS DE GRAN CANÀRIA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

Agents de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional de Las Palmas i de Madrid --segons han indicat a Europa Press-- han entrat sobre les 8.25 hores d'aquest dijous, 9 de maig, a la seu de la Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries per buscar informació sobre el 'cas Mascaretes'.

Aquest registre es realitza perquè entre els investigats es troba l'exdirector del Servei Canari de Salut (SCS) Conrado Domínguez, qui aquest dilluns, 6 de maig, va estar davant de la Fiscalia Europea, si bé es va acollir al seu dret a no declarar.

Domínguez va acudir en qualitat d'investigat a una causa en la qual s'investiguen els quatre milions d'euros pagats durant la pandèmia a una empresa per un milió de mascaretes que no van arribar a ser rebudes. L'exdirector del SCS està investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació administrativa.

Va presentar la seva dimissió al novembre del 2022, després de dos anys en el càrrec durant el Govern autonòmic del socialista Ángel Víctor Torres, ara ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.

En concret, el Ministeri Públic europeu posa la lupa en el pagament de quatre milions d'euros per endavant a l'empresa RR7 United per mascaretes que mai van ser lliurades. De fet, van ser destruïdes per agents de Duanes en el Port de la Llum després d'arribar un carregament procedent d'Etiòpia i constatar-se que estaven falsificades.

Després d'una querella de la Fiscalia Anticorrupció de Las Palmas, l'òrgan comunitari investiga a Domínguez i també, entre altres, a Rayco González --administrador de l'empresa RR7-- per estafa agreujada i blanqueig de capitals, i a l'exdirectora general de Recursos Humans del SCS, Ana María Pérez, per prevaricació.