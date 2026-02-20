Una agent de la Policia Canària denuncia quatre comandaments, citats com a investigats a declarar

CEDIDO POR CABILDO DE LA GOMERA - Arxiu
LAS PALMAS DE GRAN CANÀRIA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
Una agent de la Policia Canària ha denunciat quatre comandaments, citats en qualitat d'investigats per prestar declaració a la plaça 4 del Tribunal d'Instància de Las Palmas de Gran Canària. Així ho ha informat la Conselleria Regional de Seguretat, si bé no especifica per quins presumptes delictes han estat cridats a declarar.
Davant aquesta situació, explica la conselleria, la Direcció General de Seguretat ha obert una informació reservada a quatre comandaments del Cos General de la Policia Canària després que les citacions van ser traslladades pel seu contingut a la Unitat de Planificació d'Afers Interns.
Posteriorment, el 13 de febrer, Afers Interns va proposar obrir una informació reservada per recaptar més informació.
Assenyalen que en tractar-se d'una denúncia presentada per una agent de la Policia Canària contra altres agents i, amb la informació disponible fins ara, la Direcció General "ordenarà el trasllat dels comandaments a una altra unitat, a més de la garantia que no coincidiran amb la denunciant en el mateix horari".
Finalment apunten que en cas que els fets denunciats haguessin tingut lloc durant la prestació del servei, el Govern de les Canàries estudiarà la possibilitat de personar-se en el cas.