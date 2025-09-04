Registrat un terratrèmol de magnitud 5,6 a la zona afectada pel sisme del diumenge a l'Afganistan

MADRID 4 set. (EUROPA PRESS) -
Un nou terratrèmol de magnitud 5,6 en l'escala Richter ha sacsejat aquest dijous la zona afectada pel sisme registrat durant el cap de setmana a l'est de l'Afganistan, que ha deixat fins al moment més de 2.200 morts i al voltant de 3.600 ferits, segons l'últim balanç facilitat per les autoritats instaurades pels talibà després de fer-se amb el control del país a l'agost de 2021.
El Servei Geològic d'Estats Units (USGS) ha indicat que l'epicentre ha estat situat a uns 36 quilòmetres al sud-oest de Jalalabad, capital de la província de Nangarhar, i que l'hipocentre ha estat situat a uns deu quilòmetres de profunditat, sense que pel moment hi hagi informacions sobre noves víctimes o danys materials.
A última hora del diumenge es va registrar un terratrèmol de magnitud 6 va afectar a una zona situada en les proximitats de Jalalabad, on continuen actives les labors de recerca i rescat malgrat les dificultats sobrevingudes per les nombroses rèpliques registrades a la zona.