Affac alerta d'una "onada de tancaments" de línies als centres educatius públics de Catalunya

Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac) ha alertat d'una "onada de tancaments" de línies a I3 i 1r d'ESO als centres educatius públics de tot Catalunya, informen en un comunicat d'aquest dilluns.
Asseguren que en aquests moments tenen constància de diversos anuncis de tancament o reducció de línies als centres públics catalans i critiquen que la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ho "està accelerant sense precedents".
La directora d'Affac, Lidón Gasull, creu que "quan es tanquen grups públics i es mantenen concerts innecessaris, s'està prioritzant una oferta que no respon a l'interès general", i considera que l'administració ha de garantir un accés equitatiu a l'educació pública.
Com a exemples, l'entitat assenyala que a Barcelona es preveu el tancament d'una línia del batxillerat artístic d'arts escèniques a l'Institut Vila de Gràcia; "supressions de línies" d'I3 a Balaguer (Escola Gaspar de Portolà) i la Ràpita (Escola Horta Vella); i afirmen que a Badalona es planteja l'eliminació d'una línia de l'Escola Ventós Mir, entre d'altres.
Segons Affac, aquests anuncis "posen en evidència una incoherència greu en la planificació educativa: es comencen a tancar línies públiques mentre encara no s'ha abordat l'ajust de la xarxa concertada, malgrat el descens demogràfic i la constatació d'una sobreoferta de places concentrada majoritàriament en centres privats concertats".