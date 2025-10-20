Affac afirma que 325.000 alumnes amb necessitats educatives específiques no reben el suport necessari

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac) han assegurat que més de 325.000 nens amb necessitats específiques de suport educatiu no reben el suport necessari per aprendre i lamenten la falta de personal especialitzat.
En un comunicat aquest dilluns, han criticat la supressió de "peces clau" i reclamen el desplegament del decret d'educació inclusiva, ja que creuen que aquests alumnes han de poder aprendre i participar a les escoles ordinàries en igualtat de condicions que els altres nens.
La directora d'Affac, Lidón Gasull, considera que l'increment en la detecció d'alumnat amb necessitats és un pas necessari, en les seves paraules, per entendre la complexitat actual de les aules, però alerta que "no n'hi ha prou amb detectar i que cal actuar".
Reclama la implementació del disseny universal per a l'aprenentatge (DUA), un model d'ensenyament que té en compte la diversitat de l'alumnat, a tots els centres, a més de la incorporació del personal especialitzat que garanteixi que aquest alumnat "no només estigui a l'aula, sinó que aprengui i es desenvolupi plenament".
L'entitat creu que falten vetlladors i que cal anar més enllà, diu textualment, i posar el focus també en altres professionals com mestres d'educació especial, especialistes en lectoescriptura, logopedes, educadors socials o fisioterapeutes, entre d'altres.