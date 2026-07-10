Actualitzat 10/07/2026 15:43

4 afectats greus per una barreja de químics a la piscina de la Bisbal del Penedès

Archivo - Una ambulància del SEM
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

TARRAGONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -

La reacció d'una barreja de productes químics a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès (Tarragona) ha provocat 4 afectats en estat greu, 2 dels quals ja han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell (Tarragona).

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també ha atès 13 afectats en estat lleu, i ha desplaçat 7 ambulàncies fins al lloc dels fets, informa en una anotació a X recollida per Europa Press.

Per la seva banda, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat, i els Bombers de la Generalitat treballen amb 5 dotacions a la piscina, que s'ha desallotjat.

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