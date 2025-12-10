7 afectats, 3 d'ells menors, en un incendi en un domicili de Figueres (Girona)

GIRONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
Un incendi en un domicili de Figueres (Girona) aquest dimecres a les 6.07 hores s'ha saldat amb 7 afectats, 3 menors i 4 adults, i 6 d'ells han estat traslladats a l'hospital de la localitat gironina.
Així ho ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a X recollit per Europa Press, en què han assenyalat que s'han activat 4 ambulàncies.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han extingit el foc i han rescatat una persona en un incident al qual s'han traslladat amb 5 dotacions del cos.