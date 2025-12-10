Actualitzat 10/12/2025 11:30

7 afectats, 3 d'ells menors, en un incendi en un domicili de Figueres (Girona)

Incendi en un domicili de Figueres
BOMBERS DE LA GENERALITAT

GIRONA 10 des. (EUROPA PRESS) -

Un incendi en un domicili de Figueres (Girona) aquest dimecres a les 6.07 hores s'ha saldat amb 7 afectats, 3 menors i 4 adults, i 6 d'ells han estat traslladats a l'hospital de la localitat gironina.

Així ho ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a X recollit per Europa Press, en què han assenyalat que s'han activat 4 ambulàncies.

Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han extingit el foc i han rescatat una persona en un incident al qual s'han traslladat amb 5 dotacions del cos.

