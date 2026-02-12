Afectacions a vuit carreteres catalanes per la caiguda d'arbres a la calçada a causa del vent

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
Un total de vuit carreteres de Catalunya pateixen afectacions aquest dijous a les 11.00 hores per la caiguda d'arbres a causa del fort episodi de vent que s'està produint a gran part del territori, informa el Servei Català de Trànsit.
Quant a la província de Barcelona, l'AP-7 a Subirats cap a Tarragona només té un carril obert; estan tallades la BV-1462 a la capital catalana, la C-1413b a Sant Quirze Safaja i la C-1415a a Terrassa; d'altra banda, la C-32 entre Cornellà i Castelldefels només té obert un carril i s'ofereix un servei alternatiu a la C-59 a Sant Feliu de Codines i a l'N-II a Sant Andreu de Llavaneres.
Respecte a Tarragona, s'estan fent desviaments senyalitzats a la TV-7045 a Mont-ral, i tal com ha anunciat el SCT cap a les 10.00, a Girona està restringida la circulació per als camions a l'AP-7 a la Jonquera en tots dos sentits de la marxa.