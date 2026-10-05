Afectacions i talls en més de la meitat de les línies de Rodalies pel temporal de pluges

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El temporal de pluges d'aquest cap de setmana ha deixat afectacions i talls en més de la meitat de les línies de Rodalies menys a l'R2 Sud i a les línies sud de Catalunya (R15, R16, R17,RT1, RT2, RL3 i RL4) per a aquest dilluns, les quals funcionen amb normalitat en tot el seu recorregut.
Segons informa Rodalies en el seu web, l'R1 entre Arenys de Mar i Badalona funciona amb tren, mentre que d'Arenys (Barcelona) a Maçanet (Girona) s'ofereix servei alternatiu per carretera i a l'R2 i R2 Nord, hi ha transport amb tren de Granollers a l'Aeroport de Barcelona i a Castelldefels, però per carretera entre Granollers i Sant Celoni (Barcelona).
A l'R3, circulen combois de La Garriga (Barcelona) a Ripoll (Girona) i s'ofereix servei per carretera entre Ripoll i Puigcerdà (Girona) i entre Fabra i Puig (Barcelona) i Puigcerdà (Girona) i a l'R4 hi ha trens entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Estació de Sants (Barcelona) i bus entre Manresa i Terrassa (Barcelona).
A l'R7 i l'R8 hi ha servei alternatiu per carretera en tot el recorregut d'ambdues línies; a l'R11 entre Girona i Sant Andreu (Barcelona) s'ofereix servei alternatiu per carretera directe i de Portbou (Girona) a Maçanet servei alternatiu per carretera.
A l'R13 i R14 circulen trens entre Lleida i Les Borges Blanques, mentre que de Les Borges Blanques (Lleida) a Sant Vicenç de Calders (Tarragona) s'ofereix servei alternatiu per carretera.