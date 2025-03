BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -

Els trens de la R4 i la R8 pateixen afectacions per una avaria en el sistema d'electrificació en dos trens en les estacions de Castellbisbal i Mollet del Vallès (Barcelona) aquest dilluns al matí.

Segons ha informat Renfe en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, hi ha retards de 25 minuts de mitjana i a la R4 circulen dos trens per hora i sentit.

A la R8, al tram entre Castellbisbal i Rubí (Barcelona) es facilita transport alternatiu per carretera.