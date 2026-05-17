Afectacions en la R1 i R4 per incidència entre les estacions d'Arc de Triomf i Clot (Barcelona)

BARCELONA 17 maig (EUROPA PRESS) -
Les línies R1 i R4 de Rodalies registren afectacions aquest diumenge per una incidència en la infraestructura entre les estacions d'Arc de Triomf i Clot de Barcelona, que obliguen a desviar la circulació, ha informat Rodalies en una anotació en 'X' recollit per Europa Press.
En el cas de la R1 els trens amb destinació L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) circulen desviats per Passeig de Gràcia i no fan parada en les estacions de Plaça Catalunya i Arc de Triomf de Barcelona, mentre que en la R4 també circulen desviats els trens amb destinació Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i no realitzen parada en les estacions barcelonines de Torre Baró, Fabra i Puig, La Sagrera, Arc de Triomf i Plaça Catalunya.
A més, en el cas de la R4, els trens entre Vilafranca i Manresa (Barcelona) inicien i finalitzen el seu recorregut a l'Hospitalet de Llobregat, i entre Terrassa (Barcelona) i Fabra i Puig s'ha establert un servei de tren llançadora.