Afectacions a quatre carreteres catalanes de les províncies de Girona i Barcelona per gel i neu

Marc Trilla - Europa Press - Arxiu
GIRONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
Un total de quatre carreteres de les províncies de Girona i Barcelona pateixen afectacions aquest dilluns a la tarda per neu i gel que dificulten la circulació, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Concretament, hi ha restriccions per a vehicles de tercera categoria (com motocicletes i ciclomotors) a l'N-260 entre Planoles i Guils de Cerdanya, i a l'N-260r a Bellver de Cerdanya (Girona).
D'altra banda, a la BV-4031 entre Castellar de n'Hug (Barcelona) i Toses (Girona) són obligatòries les cadenes i a la GIV-4016 a Toses hi ha neu i gel a la calçada.