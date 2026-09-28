Publicat 28/09/2026 07:31

Afectacions a l'R8 i R2 Nord de Rodalies entre Mollet i Granollers (Barcelona) per una incidència

Archivo - Arxiu - Trens de Rodalies amb la pintura de la Generalitat i la de Renfe.
EUROPA PRESS - Arxiu

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -

Una incidència en la infraestructura provoca afectacions en les línies R8 i R2 Nord de Rodalies entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers (Barcelona) aquest dilluns des de primera hora.

El trajecte de l'R8 s'efectua amb servei alternatiu per carretera i la circulació de l'R2 Nord "pot veure's afectada per demores", ha informat Rodalies en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.

Els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual a les parades de l'R2 Nord.

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