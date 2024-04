Afectacions a l'R4 per un robatori de cable entre l'Arboç (Tarragona) i els Monjos (Barcelona)

BARCELONA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

Un robatori de cable entre les estacions de Rodalies de l'Arboç (Tarragona) i els Monjos (Barcelona) ha provocat aquest diumenge retards de fins a 40 minuts en trens de la línia R4, segons han informat fonts de Renfe a Europa Press.

El robatori de cable ha tingut lloc cap a les 7.30 hores d'aquest diumenge, la qual cosa ha provocat retards en els combois des de primera hora del matí, amb més afectacions a les franges horàries amb més tràfic.

Pels retards en aquesta via, l'operadora ha desviat el pas dels serveis regionals sud cap a la línia de l'R2, per la costa, tot i que no consten ara com ara altres afectacions en transports de mercaderies.