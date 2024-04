Afectacions en l'R2 i l'R8 per robatori de cable entre Granollers Centre i Mollet-Sant Fost (Barcelona)

BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -

Un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Mollet-Sant Fost (Barcelona) ha provocat aquest dissabte al matí retards en l'R2 i l'R8 en 13 trens de Rodalies i la suspensió d'un d'aquests trens, segons han informat fonts de Renfe a Europa Press.

La incidència s'ha registrat a les 5.25 hores i s'ha solucionat a les 11.15, temps durant el qual s'ha tallat la via 1 i només es podia circular per la via 2, la qual cosa ha provocat retards d'aproximadament 14 minuts en aquestes línies.

També s'han vist afectats amb retards 6 trens de Mitja Distància, però tota la circulació ja s'ha reprès amb normalitat.