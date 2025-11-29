Publicat 29/11/2025 09:28

Afectacions en 5 línies de Rodalies per una incidència entre Garraf i Castelldefels (Barcelona)

BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -

Les línies R2 Sud, R13, R14, R15 i R16 de Rodalies registren afectacions aquest dissabte al matí, a causa d'una incidència tècnica que obliga a circular per via única entre les estacions de Garraf i Castelldefels (Barcelona).

Els trens poden quedar aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropen al punt afectat, segons ha informat Rodalies en un missatge a X recollit per Europa Press.

A més, s'han suprimit els trens de la R2 Sud amb recorregut entre l'Estació de França de Barcelona i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) i els trens amb destinació Sant Vicenç de Calders (Tarragona) efectuen parada en totes les estacions.

