Afectacions en 5 línies de Rodalies per una incidència entre Garraf i Castelldefels (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Les línies R2 Sud, R13, R14, R15 i R16 de Rodalies registren afectacions aquest dissabte al matí, a causa d'una incidència tècnica que obliga a circular per via única entre les estacions de Garraf i Castelldefels (Barcelona).
Els trens poden quedar aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropen al punt afectat, segons ha informat Rodalies en un missatge a X recollit per Europa Press.
A més, s'han suprimit els trens de la R2 Sud amb recorregut entre l'Estació de França de Barcelona i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) i els trens amb destinació Sant Vicenç de Calders (Tarragona) efectuen parada en totes les estacions.