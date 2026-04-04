Afectacions a la línia R2 Sud de Rodalies per una incidència ja resolta a Garraf (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 abr. (EUROPA PRESS) -
La línia R2 Sud de Rodalies registra afectacions aquest dissabte amb retards i alteració de freqüències de pas a causa d'una incidència en la infraestructura de l'estació de Garraf (Barcelona), que s'ha resolt sobre les 14 hores segons ha informat Adif via X.
En un altre missatge a X Rodalies ha informat que circulen quatre trens per hora i sentit entre Garraf i l'Estació de França de Barcelona i dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Barcelona.
L'operadora informa que es treballa per recuperar les freqüències i horaris de pas habituals.