Afectacions a les línies L3 i L9 Sud del Metro de Barcelona per les pluges

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -

La circulació de les línies L3 i L9 Sud del Metro de Barcelona presenten aquest dilluns al matí afectacions per pluges intenses a la zona, ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a X.

En el cas de l'L3, els trens no s'aturen a l'estació Liceu i s'ha reobert l'accés per l'avinguda Paral·lel a l'estació Espanya després d'haver-lo tancat per risc d'inundació; a l'L9 Sud, els trens no s'aturen a l'estació Parc Logístic.

Les pluges també han obligat a tancar diverses entrades a estacions de les línies L1, L2 i L5, que cap a les 12.30 hores ja s'han pogut reobrir als usuaris del Metro.