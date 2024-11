AEMET no preveu que la pluja d'avui sigui com dimarts a la Comunitat Valenciana: van al nord

L'avís vermell està activat fins a les 23 en el litoral sud de València

VALÈNCIA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) no preveu que les precipitacions d'aquest diumenge a la Comunitat Valenciana siguin igual que les de dimarts, perquè hi ha menys vent i les tempestes es mouen cap al nord.

Però recorda que l'avís vermell activat està activat per risc extrem en el litoral sud de la província de València de 18 a 23 hores. Es preveu que es puguin acumular 90 l/m2 en 1 hora, amb ruixats locals intensos sense arribar a ser d'excepcional persistència.

Segons explica en xarxes socials, "les precipitacions d'avui no són com les de dimarts", perquè aquell dia un màxim de vent les focalitzava a les muntanyes d'interior i serres de prelitoral de forma intensa, extensa i persistent, la qual cosa va provocar crescuda de rius, rambles i barrancs que van generar riuades en el litoral.

A més, aquest diumenge hi ha menys vent, fet pel qual tempestes són "més litorals": "En el seu moviment cap al nord, les tempestes d'Alacant poden ser alimentades d'aire humit i relativament càlid, amb el qual es poden intensificar a València, deixant intensos ruixats".

Quant a la durada de les tempestes, AEMET preveu que aquest diumenge sigui més breu que les de dimarts, ja que es van movent cap al nord, però com hi ha poc vent el moviment serà lent i poden quedar-se estacionàries en alguna zona.

D'altra banda, precisa que dimarts, l'avís vermell principal era per acumulació de precipitació en 12 hores, mentre aquest diumenge és per acumulació en 1 hora. Es preveu que se superin 90 l/m2, "igual que l'altre dia amb el llindar de l'avís per acumulació en 12 hores". "No significa que el meteoròleg preveu que s'acumularà aquest quantitat, sinó que preveu que se superarà", subratlla.

RUIXATS AMB RAJOS EN EL LITORAL DE VALÈNCIA I ALACANT

En les tres últimes hores han caigut ruixats en el mar que descarreguen en el litoral de València. Hi ha tempesta en el litoral d'Alacant amb moviment cap al nord i molts rajos entre La Vila Joiosa, Benidorm i Altea, igual que enfront de la costa de València.

Aquestes tempestes ja estan descarregant en tot el litoral i prelitoral de València, amb intensitat forta, localment molt forta, però ara com ara es van movent cap al nord i no estan quedant estàtiques.