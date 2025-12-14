Aemet avisa que el pitjor moment del temporal a València serà aquesta tarda, nit i matinada

Rober Solsona - Europa Press
VALÈNCIA 14 des. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha advertit que el moment de "més adversitat" del temporal de pluges i tempestes que afecta la Comunitat Valenciana (especialment la província de València, on el litoral té alerta vermella) serà aquesta tarda, nit i matinada pel desenvolupament de tempestes a terra.
Durant la primera meitat d'aquest diumenge s'han registrat tempestes en el mar enfront de la costa de la província, amb algun impacte que s'ha produït a terra a la zona del Camp de Morvedre, prop de Quart de les Valls.
El Consorci Provincial de Bombers de València ha fet durant el matí dos serveis a Gandia, per un problema d'una baixant d'una finca i per sanejament d'una façana.
Els cabals de rius i barrancs i els embassaments segueixen en "normalitat" malgrat l'alerta vermella per pluges activada a part de la província de València i la taronja en bona part de la regió, segons han transmès a Europa Press des de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ).
La borrasca Emilia ha deixat precipitacions persistents la passada matinada a la comarca de la Safor i l'extrem nord de la Marina Alta, mentre que en zones de serres litorals la intensitat de la pluja ha estat forta, i en altres zones del litoral de València i Castelló, febles i discontínues.
A la província de València, els registres més destacats de precipitacions en quatre hores s'han localitzat a la Font d'en Carròs (145 l/m2), Potries (89,4), Beniflà (82,0) i Rafelcofer (69,0), segons l'Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).
El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat (CCE), a L'Eliana (València), acollirà a les 17.30 d'aquest diumenge una nova reunió de coordinació amb les agències implicades en l'emergència. La trobada estarà presidida pel conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, per actualitzar la informació.