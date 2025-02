Advocats Cristians demana a la justícia la retirada del cartell del Carnestoltes de Terrassa (Barcelona)

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Espanyola d'Advocats Cristians ha demanat la retirada del cartell del Carnestoltes de Terrassa com a mesura cautelar en una denúncia presentada davant els jutjats de la localitat per "un possible delicte d'odi i un altre contra els sentiments religiosos".

Segons ha informat aquest dimecres en un comunicat, ha presentat la denúncia contra els responsables de la confraria La Mascarada, organitzadors del carnestoltes de la localitat.

Al cartell s'hi pot veure un bisbe d'esquena, de quatre grapes i amb sabates de taló, i l'associació ha dit que la presentació del cartell es va fer en un cementiri, amb un crucifix d'imatge principal.

Segons Advocats Cristians, "això deixa clara la intencionalitat d'ofendre per part dels organitzadors".

L'Observatori per a la Llibertat Religiosa i de Consciència (OLRC) ha engegat una campanya de recollida de signatures per demanar a l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, retirar el cartell del carnestoltes de la ciutat per "ofendre deliberadament els catòlics".