Adolescència Lliure de Mòbils aplaudeix prohibir les xarxes als menors de 16 i demana que hi hagi verificació d'edat

La plataforma Adolescència Lliure de Mòbils ha celebrat la mesura anunciada aquest dimarts pel president del Govern central, Pedro Sánchez, per prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys, però demana que les mesures de verificació d'edat "siguin efectives".
En unes declaracions a Europa Press, el vicepresident d'Adolescència Lliure de Mòbils, Xavi Casanovas, ha aplaudit la mesura perquè assegura que des del primer moment han demanat la limitació de l'accés a les xarxes socials, i espera que "les tecnològiques tinguin sancions penals si no limiten l'accés a certs continguts".
Creu que la mesura és necessària però que ha de venir acompanyada d'un canvi cultural sobre la relació amb la tecnologia digital; i, sobre si esperen una prohibició dels 'smartphones' als adolescents, ha respost que no preveuen una prohibició radical, però que "segurament acabi sent la conseqüència" final.