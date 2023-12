Un administrador de Girona va vendre un dècim de la grossa el dia abans del sorteig i per màquina

GIRONA, 22 des. (EUROPA PRESS) -

El venedor de l'administració de loteria 4 de Girona, Alfred Alis, va vendre un dècim premiat amb la grossa del sorteig extraordinari de Nadal, el 88008, dijous i per màquina: "Això demostra com és la fortuna, no saps mai per on sortirà".

En unes declaracions aquest divendres a Europa Press, ha afirmat que enguany han exhaurit tota la loteria després que dijous estava "venent una quantitat industrial de dècims per màquina", entre els quals hi havia un únic dècim de la grossa.

Sobre el número, ha considerat que era molt estrany i que la "gent té molta mania a aquests números, però realment són els que surten, els lletjos i els petits", i ha recordat que el 2019 ja van repartir un cinquè premi de la rifa de Nadal i un segon premi del Nen el 2020.